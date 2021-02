Apex Legends sur Switch se profile à l’horizon

Le FPS free to play d’EA/Respawn va bel et bien débarquer sur la Nintendo Switch dans les prochaines semaines. Après des rumeurs qui ont circulé ces dernières heures, EA confirme donc.

C’est via un blog sur le site officiel qu’Electronic Arts et Respawn Entertainment annoncent l’arrivée dès le 9 mars prochain de la version Switch du FPS free to play Apex Legends.

Le portage sur la console hybride de Nintendo a dû être un sacré défi et il faudra voir comment le jeu va tourner au final. Mais étant donné qu’EA et Respawn ont confié le projet à l’équipe de Panic Button, spécialistes de ce type de défi pour avoir déjà exécuté les portages de Doom, Doom Eternal, Wolfenstein II The New Colossus, Wolfenstein Youngblood ou encore Warframe sur Switch. On peut donc espérer un titre tout à fait jouable sur la Switch conservant un maximum d’éléments des versions PS4, Xbox One et PC.

La version Switch comprendra tous les éléments du jeu y compris des contenus les plus récents. Vous ne raterez donc rien de ce titre. Les joueurs sur Switch bénéficieront des 30 premiers niveaux du passe de combat de la saison 8 dès la sortie du jeu. Et durant les deux premières semaines après le lancement, les points d’XP seront doublés.

Apex Legends sortira le 9 mars 2021 sur Switch. Le jeu est déjà disponible sur PS4, Xbox One et PC.