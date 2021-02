Découvrez Tom Clancy’s The Division 2 patché sur les consoles next gen

Massive a enfin trouvé un peu de temps pour mettre à jour leur Division 2 pour les consoles next gen. Alors on vous propose de voir ce que cela donne sur PS5 et XSX.

Les vidéos ci-dessous ont donc été capturé en 4K HDR sur PS5 et XSX sur Tom Clancy’s The Division 2 patché pour ces consoles. Le jeu tourne désormais en 4K à 60 images/seconde. Autant vous dire que c’est confort 🙂 Découvrir Washington D.C – et New York de nouveau si vous avez la dernière extension – dans la meilleure résolution et un framerate immersif est vraiment plaisant.

Soyez patient si vous ne voyez pas encore les vidéos dans les hautes résolutions. Il faut être patient avec les serveurs Youtube 😉

Tom Clancy’s The Division 2 est disponible sur PS4, Xbox One, PC et Stadia.