Découvrez trois séquences de gameplay de Destruction AllStars PS5 jusqu’en 4K HDR

Ayant raté le lancement de la PS5, ce projet de Lucid Games et Sony est enfin disponible et en plus gratuitement si vous êtes abonné PlayStation Plus. Voici trois vidéos de gameplay de notre cru pour vous faire une idée.

Destruction AllStars tente d’innnover dans le genre jeu d’action multijoueur à la Twisted Metal ou Destruction Derby. Mettez des héros loufoques et colorés et des bolides dans des arènes, saupoudrés de modes de combat et vous avez ce Destruction AllStars.

Chaque vidéo montre un des modes du jeu. L’originalité est le mix entre combat en véhicule et les possibilités offertes en étant à pied. Le tout tourne avec un excellent framerate et le gameplay est sympa. Il faudra voir sur la durée et si Lucid Games compte avoir un suivi de son bébé avec toujours plus de modes, de personnages, de bonus, etc.

Destruction AllStars est disponible sur PS5.