Crash Bandicoot 4 va arriver sur Switch, next gen et PC cette année

Le quatrième volet inédit de la saga Crash Bandicoot développé par Toys for Bob est sorti il y a quelques mois sur PS4 et Xbox One. Mais les autres machines n’y avaient pas eu droit. Activision va corriger cela très bientôt.

Ainsi, dès le 12 mars prochain, les joueurs sur PS5, XSX/XSS et Switch vont pouvoir découvrir les nouvelles péripéties de Crash et ses acolytes dans un jeu d’action/plateforme digne de la trilogie originelle créé par Naughty Dog. Pour les joueurs sur PC, il faudra patienter un peu plus, Activision annonçant que le jeu sortira sur Battle.net courant 2021.

Quid des améliorations sur les consoles next gen ? Activision annonce qu’on aura évidemment droit à du 4K 60FPS avec des temps de chargement plus courts. Autre détail de taille. Si vous possédez déjà la version PS4 ou Xbox One, vous pourrez tout simplement récupérer la mise à jour next gen gratuitement – excepté au Japon curieusement.

Crash Bandicoot 4 It’s About Time est disponible sur PS4 et Xbox One depuis octobre dernier. Il arrive donc sur PS5, XSX/XSS et Switch le 12 mars 2021 et courant 2021 sur PC. En attendant, voici la nouvelle bande-annonce.