Koei annonce la compilation Ninja Gaiden Master Collection

Alors que certains commencent à proposer des remasters sur next gen, Koei Tecmo annonce une compilation des trois derniers Ninja Gaiden sur les consoles d’ancienne génération ainsi que sur PC. Vaut mieux tard que jamais.

Ninja Gaiden Master Collection comprend les jeux Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 et Ninja Gaiden 3 Razor’s Edge ainsi que les DLC sortis à l’époque. Koei Tecmo a profité du dernier Nintendo Direct pour annoncer cette compilation qui sortira en juin prochain. Toutefois mis à part la vidéo ci-dessous, on n’a guère plus d’informations dessus. Ainsi, on ne sait pas s’il y aura la moindre amélioration des jeux sur PS4, Xbox One et PC. On peut presque être sûr que sur Switch, les jeux vont être relativement proches des originaux sortis à l’époque sur Xbox360. La compilation devrait également fonctionner sur PS5 et XSX/XSS mais en mode rétrocompatibilité. Là encore, Koei Tecmo n’a pas indiqué s’il y aurait la moindre amélioration. Personnellement, je pense que ça serait le minimum syndical pour cette compilation car s’il y avait des améliorations vous pouvez être certains que l’éditeur l’aurait d’ores et déjà clamé haut et fort à qui veut bien l’entendre.

Bref, ce sera sans doute une occasion à ceux qui n’avaient pas connu ces titres d’y jeter un coup d’oeil. On verra si cela vaut vraiment le coup pour ceux qui y avaient joué à l’époque.

Ninja Gaiden Master Collection sortira sur PS4, Xbox One, Switch et PC le 10 juin 2021.