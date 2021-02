Microsoft annonce la fonction FPS Boost sur XSX et XSS

Le focus de Microsoft sur la rétrocompatibilité continue – même si je continue à penser qu’ils feraient mieux de nous les sortir les nouvelles productions. Toujours est-il que pour aujourd’hui on a droit à l’arrivée de la fonction FPS Boost.

Kesako me demanderez-vous? Il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité ajouté au système des XSS et XSX qui permettrait de booster la fréquence d’image d’anciens titres jusqu’à doubler voire quadrupler. Autant dire que certains des jeux vont devenir nettement plus agréables d’autant plus qu’ils souffraient souvent du manque de puissance de la Xbox One.

Avec le FPS Booster, le développeur n’a rien à faire. Il semblerait que cela soit un travail au niveau de Microsoft. Evidemment à l’instar de la rétrocompatibilité Xbox360 ou Xbox, il va falloir voir si Microsoft va étendre à beaucoup plus de jeux. Pour le moment seule une poignée de jeux fonctionnent avec ce mode.

Les premiers titres compatibles avec la fonction FPS Booster sont Far Cry 4, New Super Lucky’s Tale, Sniper Elite 4, UFC 4 et Watch Dogs 2 disponibles dès à présent. Certains de ces titres vont ainsi atteindre les 60FPS tandis qu’un New Super Lucky’s Tale semble pouvoir atteindre les 120FPS.

Ce n’est donc qu’un début. Microsoft va intégrer dans la prochaine mise à jour de printemps du système des XSX/XSS de nouveaux icônes et réglages permettant d’activer ou non cette fonction pour les jeux compatibles. Il y aura ainsi un indicateur pour vous signaler si vous faites tourner le jeu avec le FPS Boost ou non.

Si vous avez une XSX ou XSS et le Xbox Game Pass, deux des 45jeux compatibles dès maintenant sont disponibles. Il s’agit de New Super Lucky’s Tale et Sniper Elite 4.

Pendant que vous y êtes M. Microsoft. Vous pourriez aussi améliorer la résolution…