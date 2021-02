Razer dévoile sa nouvelle webcam Kiyo Pro

Si les webcams existent depuis un sacré moment, leur véritable usage a véritablement explosé avec les livestreamers ou même les youtubers à leurs débuts. Avec la pandémie et la généralisation du télétravail, son usage est tout aussi important.

Mais il faut bien avouer que la très grande majorité des webcams intégrés aux ordinateurs portables sont vraiment médiocres. J’ai toujours eu l’impression que les constructeurs en plaçaient une histoire d’ajouter un check sur la liste des specs de leur machine. Avec le télétravail et les twitchers/youtubers, la webcam mériterait une plus grande attention de la part des constructeurs. A ce jour, aucun n’a réellement revu le design de leurs machines à la suite de cette pandémie et des changements d’habitude.

Pour compenser, il faut donc se tourner vers des solutions tierces. Si certains livestreamers ont opté pour l’usage de véritables appareils photo/vidéo qui commencent tous à intégrer la fonction webcam permettant d’être reconnu de manière transparente par les PC et les Mac, les webcams ont encore un certain avantage. Ainsi leur faible encombrement et l’emplacement juste au-dessus de l’écran du portable est une bonne position.

Razer propose donc sa nouvelle webcam USB, la Kiyo Pro, avec des caractéristiques nettement supérieures à celles qu’on trouve habituellement sur les ordinateurs. Avec son capteur CMOS type 1/2.8 made in Sony, la Kiyo Pro promet une qualité d’image supérieure pour des livestreams ou des vidéo-conférences de qualité. Cette webcam est ainsi capable de capturer du 1080P 60 images/seconde sans problème avec un système d’ajustement de l’exposition. Cette webcam possède également un mode HDR 30 images/seconde pour capturer encore plus de détail à l’écran (pas forcément une bonne idée si on fait une vidéo-conférence après une courte nuit ^_^).

Etant donné qu’on a généralement peu de recul, la Kiyo Pro possède trois angles de champ de vision (80°, 90° et 103°). Cela devrait donc suffire pour nombre d’usages. Pour votre vie privée, Razer a même pensé à inclure un cache qu’on peut placer devant la webcam lorsque nécessaire.

La Kiyo Pro intègre également un microphone omnidirectionnel capable de parfaitement capter la voix des participants. Dans le cas des livestreamers, cela ne pourrait pas concurrencer les véritables microphones mais pour débuter, ce produit tout en un devrait suffire. Dommage que Razer n’ait pas pensé à intégrer également un éclairage LED. Cela aurait été le bienvenu. Peut-être dans un futur modèle Kiyo Pro Pro 😉

La Razer Kiyo Pro est disponible dès à présent sur le site de Razer. Il sera disponible chez les revendeurs d’ici la fin de ce trimestre.

Spécificités de la caméra:

Type de connexion : USB3.0

Résolution de l’image : 2.1 Megapixels

Résolution vidéo : 1080p @ 60/30/24FPS / 720p @ 60FPS / 480p @ 30FPS / 360p @ 30FPS

Encodage vidéo: H.264 codec

Résolution fixe de l’image : 1920×1080

Personnalisation des paramètres de qualité d’image: Oui

Diagonal Field of View (FOV): 103°, 90°, 80°

Type de focus : Auto

Options de montage: Joint en L et triépied (non inclus)

Longueur du câble : 1.5 mètres de câble tressé

Spécificités du microphone

Channels: Stereo

Codec audio: 16bit 48KHz

Courbe de directivité: Omnidirectionelle

Sensibilité: -38dB