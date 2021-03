Blackmagic Design annonce la Pocket Cinema Camera 6K Pro

On espérait l’annonce d’une caméra ciblant les créateurs de contenu basés sur les technologies des Pocket Cinema Camera du constructeur. Cela ne sera pas pour cette fois puisque Blackmagic Design a décidé de booster un ancien modèle.

Je suis un utilisateur du Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 4K et s’il permet d’obtenir une qualité d’image magnifique après une certaine pratique et une utilisation somme toute assez simple grâce à son interface touch – la meilleure tous constructeurs confondus à mon avis – le défaut de cette caméra est surtout dû à sa cible initiale. De ce fait, pour les créateurs de contenu, les vloggers, cette caméra souffre de lacunes comme l’absence de stabilisateur, un design trop imposant pour le vlogging, son autonomie, etc…

Donc le constructeur semble, pour le moment, laisser le champ libre aux hybrides de Canon, Sony, Panasonic ou encore Fujifilm qui font la loi chez la majorité de youtubers et de vloggers. La nouvelle caméra annoncée est donc une évolution de la Pocket Cinema Camera 6K lancé il y a presque 2 ans avec divers aspects améliorés pour le plus grand bonheur des utilisateurs de la marque.

Si le design reste très proche – pour ne pas dire identique – la Pocket Cinema Camera 6K Pro se démarque extérieurement par un écran inclinable – mais malheureusement pas pivotable en mode selfie. Cela devrait faciliter les tournages sous certains angles de vue. Cet écran est toujours tactile et de 5″ de diagonale avec une luminosité bien plus élevée, 1500 nits, et compatible HDR. Autant dire qu’il devrait rester suffisamment lisible là où sur les anciens modèles un pare-soleil était souvent crucial en tournage extérieur.

Le capteur est un HDR Super 35 d’une résolution de 6144×3456 pixels avec 13 diaphs de plage dynamique avec un double ISO natif pouvant atteindre les 25600. Pour celles et ceux qui connaissent, cela devrait permettre de capturer nombre de détails et fignoler la colorimétrie en post-production. A ce sujet, la BMPCC 6K Pro bénéficie d’un système de colorimétrie de 5ème génération pour une grande précision des couleurs qu’on trouve sur leurs caméras professionnelles comme l’URSA Mini Pro 12K. Les possesseurs des anciens modèles 4K et 6K ne seront pas oubliés puisqu’une mise à jour est prévu dans les toutes prochaines semaines. On devrait donc pouvoir obtenir des images magnifiques même dans des situations un peu extrêmes. La monture d’objectif reste du Canon EF. Si vous avez des objectifs à ce format, c’est tout bénéfice. A vous les magnifiques effets bokeh ou même des images cinématographiques. Vous pourrez même utiliser des objectifs anamorphiques.

Autre ajout de taille qui manquait sur le précédent modèle : les filtres ND. Cette fois-ci, la caméra en intègre de quoi permettre de filmer en extérieur avec des ISO assez basses et s’éviter une image surexposée. Même si on a droit qu’à du 2, 4 et 6 diaphragmes c’est toujours cela de pris sans devoir se trimballer des filtres ND sur les objectifs. Les plus pros en auront de toute manière vu que les filtres ND font partie de l’arsenal. La bascule entre les différents diaphragmes se fait via des boutons placés juste au-dessus de l’écran. Nul besoin de chercher dans les menus de l’interface.

L’autonomie va être grandement améliorée. Exit les batteries Canon LP-E6. Cette fois-ci, on pourra utiliser les batteries type NP-F570 qu’on trouve sur tous les appareils Sony pour une bien meilleure autonomie. Blackmagic Design annonce ainsi une autonomie de quasiment une heure là où sur les anciens modèles on peinait à atteindre la demi-heure. Vous pourrez également pour en servir branché sur le secteur via un câble d’alimentation fourni. Pratique pour le tournage en studio. Alimenté sur secteur, la caméra peut recharger la batterie. C’est aussi possible via le port USB-C avec des chargeurs USB.

Côté entrées/sorties cela reste classique mais là encore Blackmagic a ajouté du bonus. Ainsi, la 6K Pro intègre deux prises micros Mini XLR avec alimentation fantôme 48V là où le modèle précédent n’en proposait qu’un. Pour le reste, on a du classique avec une prise d’alimentation, un port HDMI plein format qui délivre toujours qu’un signal 1080P60 – dommage pour qui voudrait utiliser des écrans enregistreurs type Atomos Ninja V – une prise casque et une prise micro ainsi qu’un port USB-C. Celui-ci peut servir à la recharge mais également à y brancher un disque dur SSD pour l’enregistrement.

Côté accessoires, certains critiquaient l’absence de viseur sur les précédents modèles. Cette fois-ci, Blackmagic Design propose en option un viseur pivotable qui se fixe sur le dessus de l’appareil en retirer un cache. Il intègre un écran OLED d’une résolution de 1280×960 avec un capteur de proximité intégré et des ajustements possibles. 4 types différents d’oeilletons sont inclus pour oeil droit ou gauche. Bref, vous devrez trouver votre bonheur toutefois à un certain prix puisque ce viseur vaut tout de même 485€. Le second accessoire est un grip batterie. Relativement peu cher (130€ environ contre plus de 200€ pour l’ancien modèle), elle permet de pousser l’autonomie à un peu plus de 3 heures de tournage.

La Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro est d’ores et déjà disponible et est vendu à 2135€ boîtier nu. Pour ce prix, vous avez également une licence complète de DaVinci Resolve Studio, la version pro de leur logiciel de montage/mixage/colorimétrie/compositing qui vaut tout de même 255€ et offre d’innombrables possibilités.