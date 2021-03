De nouveaux accessoires pour les youtubers et les twitchers chez Elgato

Comme vous le savez, depuis quelques temps, je vous évoque des produits qui pourraient intéresser de plus en plus de gamers et donc d’entre vous : le matériel pour devenir youtuber, twitcher ou créateur de contenu. Elgato fait un peu partie des pionniers dans ce domaine et pour aujourd’hui annonce trois accessoires qui pourraient vous intéresser.

Elgato s’était fait connaître auprès des gamers par leurs systèmes de capture vidéo. Moi-même j’en ai utilisé pas mal de la marque et j’utilise actuellement le modèle 4K60 S+ bien pratique (cf. mon test). Mais petit à petit Elgato a ajouté nombre de produits gravitant autour des besoins des créateurs de contenus comme des fonds verts, des pieds et bras articulés, des panneaux LED, des micros, etc. Pour compléter la panoplie, Elgato lance trois nouveaux produits.

Le premier est l’Elgato Green Screen Mouse Mat. Comme son nom l’indique il s’agit tout simplement d’un tapis de souris de bonne taille, 940 x 400 mm, de couleur verte qui peut donc servir de fond vert. Quel intérêt me demanderez-vous ? Et bien si vous voulez incruster votre présentation d’un produit filmé par le dessus sur un fond autre, c’est une solution. Imaginez ainsi, montrer vos manipulations sur le clavier, la souris ou le pad lors de vos streams par exemple. Bref, ce n’est pas forcément utile pour tout le monde mais pour sûr certains auront une créativité débordante pour en trouver des usages plus ou moins cocasses. Personnellement, il n’y a pas forcément besoin de ce type de produit pour avoir un bon résultat. Une toile verte bien tirée fonctionne également mais bon Elgato propose un produit plus soigné ;). Le produit ressemble énormément à ces énormes tapis de souris confortables qu’on trouve partout – j’en possède moi-même un bien pratique. Pour éviter que ce tapis ne glisse, Elgato a mis en place une face arrière antidérapante en caoutchouc. Elgato n’a pas donné son tarif mais

Le second produit n’est pas une nouveauté dans le sens où on en trouve partout dans les magasins de bricolage et de décoration. Il s’agit du Light Strip à savoir des bandes de lumières LED RGBWW contrôlables à distance via WiFi avec l’application mobile ou sur votre PC ou Mac. Outre les 16 millions de couleurs et une sortie jusqu’à 2000 lumens, le Light Strip présente des LED dédiés au blanc pour des blancs entre 3500 à 6500K. Le ruban de LED est de 2 mètres recoupables au besoin. La fixation est aisée via une simple bande adhésive Tesa. Là encore laissez libre court à votre imagination pour donner un peu de couleur à votre environnement. Le kit de base est proposé à 60€ environ.

Enfin, le dernier produit est le Wave Panels. Là encore, Elgato tente de proposer un produit de qualité pour aider à améliorer la qualité de production des youtubers et twitchers. Pour qui connait un peu l’acoustique, la majorité des pièces utilisées par les créateurs de contenu présentent souvent trop de réverbération influant immédiatement la qualité de prise de son des micros et donc le rendu final. Plus la pièce est vide et les murs vierges et plus, bien souvent, on a une sensation de réverbération et parfois d’écho. Pour contrer cela, le placement de mousses pour l’isolation phonique est crucial. La mousse des Wave Panels a ainsi été conçu pour atténuer les aigus tandis que les fibres haute densité s’occupent des mediums et des graves. Le résultat devrait être un son plus équilibré. Accessoirement, existant en deux couleurs et avec un système de fixation soit par cadres à visser au mur soit par adhésif Tesa, vous pouvez aussi vous en servir pour créer des formes décoratives. La quantité nécessaire dépendra évidemment de votre pièce et de votre envie de décoration également. Cela peut s’avérer cher puisque un pack de démarrage noir ou bleu comprenant 6 panneaux avec les cadres et fixations coûte tout de même 120€ et une extension avec 2 panneaux dans les 50€. S’il est vrai que leur design est plus soigné, on trouve des mousses acoustiques en grand nombre sur un Amazon par exemple à des prix bien plus accessibles. Il faudrait pouvoir tester pour voir si les Wave Panels font véritablement mieux que les produits plus génériques.

Bref, Elgato continue à proposer des produits pour permettre aux streamers de se monter des configurations complètes pour leurs shows. Avec un tel marché en croissance, cela est bien logique de leur part.