Un nouveau système audio 5.1 chez Sony

Même si beaucoup de gamers de nos jours ont tendance à jouer avec un casque audio, rien ne vaut un bon système audio surround pour une immersion dans les films et les jeux. Sony annonce son nouveau système audio HT-S40R.

Pour avoir connu l’époque des systèmes dits home cinéma avec ampli et une flopée d’enceintes, la nouvelle tendance ces dernières années des ensembles audio surround avec un ampli intégré est plus logique compte tenu des installations dans les foyers et de la déferlante des écrans LCD.

Dans ce domaine donc, Sony annonce son HT-S40R qui comprend une barre de son, deux enceintes arrières et un caisson de basse sans fil. L’ensemble est annoncé pour une puissance totale de 600W de quoi vous décoiffer avec une compatibilité Dolby Audio.

La configuration est assez simple. Il suffit d’alimenter le caisson basse branché sur la barre de son à l’avant et à l’arrière d’alimenter la base fournie et y brancher les deux enceintes arrière. La communication sans fil se fait dès lors entre le caisson de basse et la base arrière. Si vous rêviez d’un système totalement sans fil, ce ne sera pas encore pour cette fois 😉

A l’usage, cet ensemble permet non seulement d’avoir des entrées HDMI ARC, optique et mini-jack, vous pouvez aussi lui envoyer vos musiques via Bluetooth et y brancher des périphériques USB – par exemple une clé USB avec vos musiques dedans. Pour ceux qui possèdent un téléviseur compatible Sony Bravia, il est également possible d’envoyer le son de la TV à ce système audio en sans fil.

Le Sony HT-S40R sera lancé courant mai 2021 au prix de 500€ tout de même.