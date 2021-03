Nvidia fait évoluer son offre de cloud gaming GeForce Now

GeForce NOW rentre dans une nouvelle étape de son développement. Jusqu’à présent il y avait deux types de membres. Ceux qui utilisaient le service de cloud gaming de Nvidia gratuitement moyennant une liste d’attente et ceux qui avaient un abonnement mensuel de 5,49€. Les choses vont changer donc.

Nvidia annonce ainsi que le service va quitter sa phase bêta et n’offira plus les adhésions Fondateurs qui permettaient le tarif préférentiel de 5,49€ par mois. Ces adhérents vont pouvoir conserver ce tarif à vie et c’est tant mieux pour eux. Par contre, pour tous les nouveaux arrivants, le tarif va être quasiment doublé. Ainsi, dès à présent l’abonnement mensuel à GeForce Now sera de 9,99€ par mois ou 99,99€ par an.

Avec ce forfait premium, les joueurs pourront avoir accès prioritaire à leur logithèque – enfin les titres supportés par le service j’entends – et des sessions de jeu prolongées via streaming et profiter de la puissance de cartes graphiques RTX de la marque pour avoir le ray tracing et le DLSS dans les titres compatibles.

Pour justifier ce tarif, Nvidia indique monter en puissance et en capacité son infrastructure avec l’arrivée prochaine de nouveaux data centers pour un total de plus d’une vingtaine. Le service continuera à s’étoffer avec la compatibilité actuelle qui dépasse les 800 titres. Et évidemment Nvidia promet de nouvelles optimisations pour une qualité de service accrue. Ainsi, Nvidia a travaillé sur la synchronisation des framerates côté serveur pour matcher l’affichage côté client et éviter ainsi les effets de saccade et la latence. De même les utilisateurs devraient avoir une image de meilleure qualité grâce à de nouvelles technologies mises en place. Nvidia compte également réduire les temps de chargement en préchargeant les jeux avant que vous ne vous lanciez dans une session par exemple.

Nvidia a encore un long chemin à faire pour tenter de convaincre plus de joueurs de souscrire à leur système de cloud gaming qui ne propose en fait aucun titre. Le principe est de pouvoir jouer à des jeux PC que vous avez déjà acquis sur des plateformes comme Steam ou l’Epic Games Store. De ce fait, contrairement à un Xbox Game Pass ou un PlayStation Now, la logithèque dépend de vos propres achats. Il n’y a pas d’offre de jeux gratuits. A voir si un tel business model peut tenir face à la concurrence surtout lorsqu’on voit que Google et son Stadia peine avec un business model relativement similaire.