Square Enix annonce Life is Strange True Colors

Square Enix avait prévenu. On allait pouvoir découvrir le nouvel épisode de la saga Life is Strange. Et c’est donc sans surprise qu’on a découvert les premières images et l’héroïne de ce quatrième opus.

Développé par l’équipe de Deck Nine Games qui avait déjà travaillé sur Life is Strange Before the Storm, ce Life is Strange True Colors est le quatrième titre de la série. On va pouvoir suivre le périple d’une nouvelle héroïne nommée Alex Chen (incarnée par l’actrice Erika Mori). A vous d’explorer la ville d’Haven Springs afin d’enquêter sur la mort soit-disant accidentelle de son frère. Et pour cela, Alex va devoir accepter d’utiliser son pouvoir d’empathie. Elle peut en effet ressentir, absorber et manipuler les émotions fortes des autres.

Ce nouveau volet va bénéficier d’une technologie plus avancée notamment avec l’usage de la motion capture pour des animations très réalistes permettant un jeu d’acteur encore plus poussé. Il va falloir attendre la rentrée prochaine pour pouvoir découvrir la jeune Alex dans cette aventure. En attendant, je vous propose de voir la première bande-annonce et les premières images.

Parallèlement à cette annonce, Square Enix va également proposer Life is Strange Remastered Collection. Cette compilation comprendra Life is Strange et Life is Strange Before the Storm dans des versions remasterisées. Elle sera comprise dans l’Edition Définitive de Life is Strange True Colors. Elle pourra cependant être acheté à part un peu plus tard dans l’année.

Life is Strange True Colors est prévu sur PS5, XSX, PS4, Xbox One, PC et Stadia pour le 10 septembre 2021.