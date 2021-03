Square Enix et Taito préparent un Space Invaders en réalité augmentée sur mobiles

Lors du livestream Square Enix Presents, l’éditeur nippon a montré une petite vidéo pour annoncer le développement d’un nouveau Space Invaders avec une technologie encore trop peu utilisée, la réalité augmentée des mobiles.

Ah ce cher Space Invaders ! Toute mon enfance – oui je sais je suis un vieux croulant pour l’avoir connu à l’époque ;). L’ancêtre de la majorité des shoot’em up va donc revenir sur le devant de la scène en allant titiller une technologie encore peu utilisée dans le gaming et pourtant qui ouvre la voie à nombre d’innovations, la réalité augmentée.

Jusqu’à présent, les titres les plus connus ayant tenté la réalité augmentée sont le fameux Pokémon Go et Minecraft Earth (que Microsoft abandonne d’ailleurs). Pourtant le potentiel de cette technologie est énorme au fur et à mesure que les appareils et l’arrivée future des casques et des lunettes AR sortiront dans les années à venir.

Sans doute pour se donner un peu de challenge, Taito et Square Enix via son studio à Montréal vont donc tenter d’innover en reprenant pourtant l’une des plus vieilles franchises de l’histoire du jeu vidéo.

« TAITO nous a invités à réimaginer l’univers de Space Invaders de façon contemporaine et ambitieuse en l’adaptant pour mobiles », explique Patrick Naud, chef de studio chez Square Enix Montréal. « Comme nous sommes de grands fans de la franchise, nous avons sauté sur cette occasion de collaboration. L’équipe a su démontrer avec brio comment la réalité augmentée permettra d’insuffler une énergie nouvelle à ce jeu indémodable. »

« Collaborer avec Square Enix Montréal à la concrétisation de sa vision audacieuse pour Space Invaders est une expérience extraordinaire », estime Tetsu Yamada, président et directeur représentant de TAITO Corporation. « En tant que fans de notre franchise culte, ses employés traitent Space Invader avec énormément de soin et de respect. Nous sommes ravis de voir notre jeu classique pénétrer dans une nouvelle ère grâce à une technologie novatrice et à une facture contemporaine. »

Pour rappel, le principe de la réalité augmentée est de mixer du contenu virtuel ainsi le monde réel. Il va falloir attendre un moment pour imaginer ce que cela peut donner. Personnellement, j’imagine déjà des hordes d’aliens s’approchant de moi alors que je suis assis dans le jardin ou dans un parc.

Réponse dans les mois à venir. En attendant, voici déjà un petit teaser vidéo.