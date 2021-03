Un showcase et une bêta pour fêter le 25ème anniversaire de la saga Resident Evil

La saga Resident Evil fête ses 25 ans. En un quart de siècle, elle aura fait flipper des millions de joueurs et les prochains épisodes vont continuer à vous faire frissonner. Capcom prépare deux évènements pour bientôt.

Le premier évènement sera un livestream showcase courant avril nommé Digital Event Resident Evil Showcase. Ce sera l’occasion d’en savoir plus sur le prochain Resident Evil Village. Cette fois-ci, on devrait en savoir un peu plus sur le fameux village et ses habitants. Ce livestream devrait également être le théatre d’autres annonces concernant la saga. Capcom donnera les informations sur la date et l’heure de ce livestream prochainement. On vous tiendra au courant.

Le second évènement est une bêta ouverte de Resident Evil Re:Verse, le titre multijoueur qui sortira avec Resident Evil Village. Les joueurs sur PS4, Xbox One et PC pour jeter un coup d’oeil à cette bêta du 7 au 11 avril prochain. La bêta devrait être téléchargeable dès le 5 avril. Attention, il va falloir un identifiant Capcom pour pouvoir participer.

Resident Evil Village sortira sur PS5, XSX, PS4, Xbox One, PC et Stadia le 7 mai 2021.