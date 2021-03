Ghost of Tsushima va être adapté au cinéma

On ne vous parle pas souvent de cinéma sur notre site – on le faisait dans le temps pour ceux qui nous suivent depuis des années. Mais cette fois-ci, cela concerne un des cartons de 2020 à savoir Ghost of Tsushima.

Sucker Punch et Sony sont fiers d’annoncer qu’un film inspiré par le jeu de Sucker Punch est en pré-production. Sony Pictures a lancé le projet et l’a confié au réalisateur Chad Stahelski dont vous connaissez certainement son travail puisqu’il est tout simplement le réalisateur de la saga John Wick. Autant vous dire qu’on devrait avoir droit à des scènes de combat dantesques mettant en scène Jin Sakai, le héros du jeu.

Pour le moment, le projet n’en est qu’à ses débuts – Stahelski bosse sur John Wick 4 et 5 – et aucun acteur n’est attaché au projet encore. Certains espèrent que l’acteur Daisuke Tsuji ayant prêté sa voix et son look à Jin Sakai soit choisi mais avec Hollywood rien n’est moins sûr. Il faudra aussi voir si la production décidera ou non de tourner réellement sur l’île de Tsushima qui a gagné une sacrée communauté grâce au jeu.

Espérons juste que ce projet parviendra à son terme avec une sortie en salles et/ou en streaming. Bien des projets de jeux adaptés en films peinent à être terminés. Je pense notamment au projet Metal Gear Solid toujours dans les limbes d’Hollywood ou encore à l’adaptation d’Uncharted qui a peiné pendant des années et qui semble enfin sur la dernière ligne droite. D’autres projets d’adaptations sont en cours comme Borderlands, The Division, Tomb Raider 2 ou Mortal Kombat (qui semble bien gore). Une autre production Sony sortira sous la forme d’une série. Il s’agit de The Last of Us.

Avec plus de 6,5 millions d’exemplaires vendus, Ghost of Tsushima devient d’emblée l’une des plus grandes réussites d’une équipe Sony. Rien d’étonnant donc à voir son univers adapté au cinéma ni d’être certain qu’on va avoir droit à une suite – j’en salive déjà – sur PS5. D’ailleurs si vous n’avez pas vu comment tourne Ghost of Tsushima sur PS5, je vous mets ci-dessous la vidéo que j’avais capturé montrant le jeu tournant à un parfait 60 images/seconde ce qui change foncièrement le jeu.

Si vous n’avez pas joué à ce titre sur PS4, PS4 Pro ou PS5, je vous le conseille vivement. C’est une aventure épique dans un Japon féodal avec un visuel sublime.

Ghost of Tsushima est disponible sur PS5, PS4 Pro et PS4.