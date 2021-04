Une première liste de titres compatibles avec le mode FPS Boost des XSX/XSS

Microsoft avait ajouté une nouvelle fonction qui permettait de profiter d’un bien meilleur framerate sur les jeux Xbox One compatibles si vous les lancez sur les XSX/XSS. Voici une première liste de titres compatibles.

Ce mode FPS Boost rend les titres compatibles bien plus agréables à l’instar de ce que Sony a fait sur certains de ses titres comme Days Gone, Ghost of Tsushima ou Ratchet & Clank – Dommage que Sony n’ait toujours pas voulu le faire sur Horizon Zero Dawn. Mais contrairement à ce qu’a fait Sony qui nécessitait un peu de travail de la part de l’équipe et donc un patch, le mode FPS Boost semble ne nécessiter aucune intervention de la part de l’équipe de développement.

Ce mode est donc sur le papier intéressant mais il y a toutefois quelques restrictions et non des moindres. Ainsi, en fonction des titres, il se peut que le jeu doive basculer dans le mode Xbox One S délaissant ainsi les améliorations apportées sur la Xbox One X avant d’avoir le FPS Boost appliqué. On perd ainsi les améliorations graphiques et de résolution souvent apportées sur Xbox One X dans ce cas. Pas forcément top sexy lorsqu’on sait que beaucoup de titres Xbox One S tournent à des résolutions bien faibles souvent sous le 1080p.

On va voir si ce mode va se généraliser plus car la liste actuelle est quelque peu focalisé sur des titres Bethesda et deux, trois autres titres tiers.

Voici donc une première liste de jeux compatibles FPS Boost.