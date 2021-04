The Elder Scrolls Online sera optimisé sur les consoles next gen en juin

Le MMORPG de Bethesda Softworks inspiré par la saga Elder Scrolls va bénéficier d’une mise à jour next gen ce qui devrait ravir les fans qui continuent à écumer ce titre.

Bethesda Softworks annonce ainsi que The Elder Scrolls Online sera optimisé sur la PS5 et les XSX et XSS le 8 juin prochain. Comme pour nombre de titres, cette mise à jour sera gratuite pour tous les possesseurs de la version PS4 qui passent sur PS5 et tous ceux de la version Xbox One qui passent sur XSX/XSS.

Bethesda annonce les améliorations suivantes :

Performance nouvelle génération : Jusqu’ici, ESO tournait à 30 images par seconde sur consoles. La puissance de la Xbox Series X et de la PlayStation 5 permettra d’aller jusqu’à 60 images par seconde en mode « Performance ». Les joueurs pourront également profiter de la 4K native à 30 images par seconde grâce au mode « Fidélité » d’ESO.

Distance d’affichage augmentée : Pour les joueurs désireux d’admirer les vastes panoramas d’ESO, la distance d’affichage du jeu a pratiquement été doublée, permettant une vue plus en profondeur du monde de Tamriel.

Temps de chargement réduits : Le passage à la nouvelle génération se traduit par une réduction de près de la moitié des temps de chargement sur Xbox Series X|S et PlayStation 5, permettant ainsi aux joueurs de rester immergés dans le monde d’ESO avec moins d’interruptions.

L’optimisation pour consoles apportera de nombreuses autres améliorations telles que l’amélioration des reflets, des ombres et de la profondeur de champ, l’utilisation de l’occlusion ambiante avec illumination globale de l’écran, ou encore un anticrénelage amélioré et des textures plus riches.

The Elder Scrolls Online est disponible sur PS4, Xbox One, PC et Mac.