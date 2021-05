The Last of Us Part II enfin patché sur PS5

Il aura donc fallu un sacré moment pour que Sony et Naughty Dog ne se décide à patcher enfin The Last of Us Part II pour la PS5. Partiellement semble-t-il…

Disponible dès à présent si vous possédez le jeu et une PS5, le patch va vous permettre de choisir entre 30 ou 60 images/seconde. A 30FPS, le jeu va favoriser la résolution, à 60FPS, il favorisera la performance. C’est donc déjà un sacré gain pour qui le jeu à 60FPS reste le plus confort même si on perd un peu ce côté narratif du 30FPS.

Toutefois, il semblerait que Naughty Dog n’ait pas l’intention de s’arrêter là. L’équipe tease en effet sur d’autres mises à jour possible sur PS5. En effet, l’équipe explore depuis un moment les possibilités de la PS5 et semblent préparer d’autres améliorations dans un avenir espérons pas trop lointain. On va supposer que Naughty Dog pourrait plancher sur des améliorations graphiques avec du ray tracing peut-être ou un meilleur rendu général ou de nouveaux effets graphiques.

D’ici là, je vous prépare une vidéo qui sortira sans doute demain – Youtube n’étant pas ultra-rapide à encoder les fichiers 4K HDR. Vous pouvez toujours jeter un coup d’oeil sur la bande-annonce ci-dessous pour vous faire déjà une idée.

The Last of Us Part II est disponible sur PS4 et sur PS5 en mode rétrocompatibilité. La mise à jour PS5 est gratuite.