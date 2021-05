L’univers cyberpunk de The Ascent sera à découvrir fin juillet les consoles Xbox et PC

Les suédois de Neon Giant préparent pour cet été un action/shooter/RPG qui semble des plus séduisants surtout si vous êtes fans du genre cyberpunk. Préparez donc à découvrir The Ascent.

Jouable en solo ou en coop jusqu’à 4 joueurs, The Ascent nous embarque dans une aventure dans une metropole futuriste et décadente où des corporations et des syndicats du crime rivales s’affrontent pour le contrôle de The Ascent après que l’organisation à l’origine de la métropole ait été fermé pour des raisons mystérieuses.

Avec son design ultra-coloré typiquement dans l’esprit cyberpunk – un peu trop fluo ces derniers temps à mon goût – The Ascent bénéficie de l’expérience de membres ayant bossé sur nombre de superproductions comme Gears of War, Bulletstorm ou Wolfenstein. Sur les consoles next gen, l’objectif est de proposer un jeu tournant jusqu’en 4K à 60fps.

The Ascent est prévu sur PS5, XSX, PS4, Xbox One et PC pour le 29 juillet 2021. Le jeu sera disponible sur le Xbox Game Pass à la sortie. En attendant, voici une belle vidéo et une flopée d’images pour vous faire une idée.