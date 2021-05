Saints Row The Third Remastered sur next gen via une mise à jour gratuite

Le remaster de Saints Row The Third va avoir droit à une mise à jour next gen ainsi que d’une sortie sur Steam et GOG également. Ce sera sans doute l’occasion de (re)découvrir ce jeu totalement déjanté.

Deep Silver annonce ainsi que Saints Row The Third Remastered va sortie sur PC le 22 mai prochain sur les plateformes Steam et GOG. Et pour le 25 mai prochain, les possesseurs du jeu sur PS4 ou Xbox One vont pouvoir récupérer la mise à jour next gen gratuitement pour profiter d’améliorations sur PS5 ou XSX/XSS.

Effets de lumières, meilleures textures et divers effets vont pouvoir être implémentés sur les nouvelles consoles. De même le framerate sera bien amélioré. Sur PS5 et XSX, le jeu devrait ainsi pouvoir tourner jusqu’en 4K 60fps. Les joueurs sur XSS pourront avoir le choix entre un mode performance pour du 1080p 60fps ou un mode graphisme pour du 4K 30fps dynamique. Et sur les trois nouvelles machines, le SSD réduira les temps de chargement.

Saints Row The Third Remastered est disponible sur PS4, Xbox One et PC. La mise à jour next gen est prévue sur PS5 et XSX/XSS le 25 mai 2021.