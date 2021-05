Découvrez Psychonauts en version améliorée sur XSX jusqu’en 4K

Alors qu’on attend toujours Psychonauts 2 qui prend du retard en raison de la volonté de l’équipe de peaufiner son bébé puis en raison de la pandémie qui les a retardé, Microsoft met à disposition des abonnés Xbox Game Pass le titre originel mais amélioré.

Ainsi, votre serviteur vous propose ci-dessous une vidéo montrant la première grosse demi-heure du jeu sorti à l’époque sur Xbox première du nom et capturée sur la Xbox Series X en 4K avec Auto HDR. Evidemment, si la résolution est très largement améliorée, cela n’est pas le cas des textures qui sont celles d’origine mais avec un rendu plus lissé. Le gameplay et le framerate ne semble pas vraiment avoir changé également.

Bref, c’est l’occasion si vous avez une des Xbox de (re)découvrir cet action/plateforme déjanté en attendant de pouvoir, espérons-le bientôt, découvrir ce que Double Fine Productions prévoit pour la suite. Sans doute le verra-t-on lors de la conférence Microsoft de l’E3 prochain dans quelques semaines.

