Ubisoft montre enfin du gameplay de son Far Cry 6

Initialement prévu pour février dernier, Far Cry 6 s’est pris plusieurs mois de retard y compris dans sa campagne de communication. C’est donc lors d’un petit stream qu’on a pu découvrir enfin du gameplay de ce nouvel opus de la saga.

Pour rappel, Far Cry 6 nous embarque dans un paradis tropical nommé Yara où règne un président plutôt dictatorial nommé Antón Castillo incarné par l’acteur Giancarlo Esposito (The Mandalorian, Breaking Bad) accompagné de son fils Diego. Dans ce jeu, on va incarner un(e) certain(e) Dani Rojas. Délaissant l’uniforme militaire, Dani va rejoindre la guerrilla et la révolution pour tenter de faire tomber Castillo.

Tout au long de votre aventure, vous allez évidemment rencontrer nombre de NPC pour vous aider dans votre périple. Le jeu regorgera de missions diverses et variées dans un monde ouvert. Et comme vous pouvez vous en douter, votre héros/héroïne évoluera et progressera tout en augmentant sa puissance de frappe avec un arsenal de plus en plus puissant bien aidé pour la circonstance par un certain Juan Cortez véritable génie de la débrouille pour fabriquer bien des armes, accessoires et équipements avec divers pièces. Outre cet arsenal bricolé, vous aurez évidemment accès à un armement plus traditionnel pour affronter les sbires de Castillo.

Comme les précédents volets, le monde sera ouvert et vous aurez une grande liberté d’action. Que ce soit une attaque frontale ou de manière plus furtive, vous pourrez vous lancer dans les missions comme bon vous semble. Mieux encore, le jeu a été prévu pour être également jouable en coopération à deux en plus du mode solo traditionnel. De quoi avoir un peu plus de tactique lors des missions.

Je vous laisse le soin de (re)découvrir les différentes vidéos ainsi que la nouvelle galerie d’images ci-dessous.

Far Cry 6 est confirmé pour le 7 octobre 2021 sur PS5, XSX, PS4, Xbox One, PC, Stadia et Amazon Luna.