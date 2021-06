Crytek annonce son Crysis Remastered Trilogy

Certains d’entre vous ont sans doute eu l’occasion de pratiquer le remaster de Crysis premier du nom – je vous propose les deux vidéos que j’avais capturé il y a un moment si vous ne l’aviez pas vu. Crytek va continuer à puiser dans son back catalogue avec le remaster des épisodes 2 et 3 également.

Crytek annonce donc pour la fin de l’année le remaster de la trilogie Crysis sur PS5, XSX, PS4, Xbox One, Switch et PC. Les remasters ont été confié à l’équipe de Saber Interactive. Le pack intègre évidemment les trois volets mais ceux qui possèdent déjà Crysis 1 pourront acquérir séparément les épisodes 2 et 3. Les possesseurs de PS5 et de XSX/XSS devraient bénéficier de versions plus fluides.

« Nous sommes ravis d’annoncer que ces jeux Crysis emblématiques reviennent dans un seul pack, remastérisé pour une nouvelle génération de consoles et PC. » a déclaré Steffen Halbig, Project Lead. « Chaque jeu est amélioré pour avoir un aspect et un gameplay magnifique sur les plateformes d’aujourd’hui, offrant ainsi la meilleure expérience Crysis aux nouveaux venus dans notre franchise et aux joueurs souhaitant revivre cette aventure. »

Crysis Remastered Trilogy devrait être disponible sur PS5, XSX, PS4, Xbox One, Switch et PC à la fin 2021.