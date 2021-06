Ubisoft confirme son show virtuel Ubisoft Forward pour le 12 juin prochain

Comme l’an dernier, Ubisoft va proposer un show pendant la période E3 avec son Ubisoft Forward 2021. On pourra ainsi découvrir les prochains projets de l’éditeur français tranquillement assis dans nos sièges à la maison.

Pour cette année, Ubisoft a donc prévu son Ubisoft Forward pour le 12 juin à 21h heure française. Ce sera l’occasion d’en apprendre plus sur les projets à venir. Un préshow débutera à 20h avec des news et des updates sur des titres comme For Honor, Trackmania, The Crew 2, Brawlhalla ou encore Watch Dogs Legion. Ce sera l’occasion pour l’éditeur de faire un peu le point sur ces serviciels.

Quant au show principal, on va pouvoir enfin découvrir ce qu’est devenu Rainbow Six Quarantine qui a, à priori, changé de nom. De même, on en verra plus du futur Far Cry 6 pour les fans de FPS en monde ouvert. Riders Republic reviendra de nouveau sur le devant de la scène après avoir été reporté. Et on aura droit à des news sur Assassin’s Creed Valhalla et Rainbow Six Siege pour du nouveau contenu à venir.

Evidemment, Ubisoft a d’autres surprises. Il est plus que certain qu’on devrait sans doute en savoir un peu plus sur l’adaptation d’Avatar en cours de développement chez Massive Entertainment – quoique la dernière fois qu’on a eu une conférence Ubisoft avec Avatar, j’ai failli m’endormir devant James Cameron (j’étais à 3m de lui pendant la conf) tellement ça n’avait aucun sens de parler de l’univers du film avec zéro image. Pour sûr, je pense pas qu’on puisse espérer voir les premières images du jeu Star Wars également en développement chez Massive Entertainment annoncé en janvier dernier et qui est probablement qu’au début du développement. Le livestream durant une petite heure, je doute qu’on puisse découvrir beaucoup de surprises. Mais qui sait…

A noter qu’à 22h heure française, il y aura un post-show avec divers informations sur Rainbow Six Siege.

Ce nouvel Ubisoft Forward sera disponible non seulement sur le site officiel ubisoft.com/Forward en plusieurs langues mais également sur Twitch et YouTube.

Rendez-vous donc le 12 juin au soir 😉