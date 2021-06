14 millions de joueurs sur Valorant et son arrivée sur mobiles

Valorant, le FPS compétitif de Riot Games, continue à accroître sa communauté en atteignant quelques 14 millions de joueurs et se prépare à toucher un nouveau public.

Riot Games plus connu pour son fameux MOBA League of Legends s’était lancé dans le FPS compétitif avec son Valorant. Si le jeu n’était guère convaincant au lancement, les développeurs ont bûché dessus pour en faire un titre qui attire désormais quelques 14 millions de joueurs actifs par mois sur PC. En tout plus d’un demi-milliard de parties ont été joué en un an d’existence.

Et histoire d’attirer toujours plus de joueurs et booster l’aspect eSport, Riot Games annonce le développement d’une version mobile. Toutefois, aucune date de sortie n’a été annoncé.

« L’un des objectifs principaux de cette première année était de gagner la confiance et le respect de la communauté de fans de FPS du monde, et de leur prouver que VALORANT serait toujours à la hauteur des exigences d’un jeu de tir tactique compétitif », déclare Anna Donlon, productrice exécutive de VALORANT pour Riot Games. « L’accueil et l’amour réservé par la communauté à VALORANT et au projet qu’il essaie de porter a dépassé nos espérances et c’est avec une grande joie que nous nous apprêtons à offrir le même niveau de compétition à encore plus de joueurs à travers le monde. »

Valorant est un FPS compétitif en free to play sur PC.