EA et DICE dévoilent Battlefield 2042

Après nombre de fuites ces derniers jours, EA et DICE ont dont enfin lâché une première vidéo, diverses informations et une belle galerie d’images de leur prochain Battlefield nommé Battlefield 2042.

Après la première guerre mondiale avec Battlefield 1 et la seconde guerre mondiale avec Battlefield V, cette fois-ci DICE a opté pour un futur proche guère réjouissant avec des conflits et le changement climatique en arrière fond.

Si vous êtes comme moi plutôt adepte des campagnes plutôt que du PvP, ce futur Battlefield 2042 risque de ne pas vous intéresser des masses puisqu’il s’agira avant tout d’un jeu multijoueur. Ainsi, les parties mettront en confrontation jusqu’à 128 joueurs sur les consoles next gen et sur PC. Sur PS4 et Xbox One, les combats mettront en scène jusqu’à 64 joueurs avec des cartes réduites.

Histoire de rendre les affrontements plus excitants, bien des évènements en temps réel viendront impacter le champ de bataille – cf. la tornade dans la vidéo ci-dessous. Autant dire qu’il faudra non seulement être ultra-précis pour éliminer les adversaires mais faire attention aux impondérables aléatoires qui peuvent changer le cours d’une partie. On aura ainsi droit à des conditions météo dynamiques, des dangers dans les environnements comme le lancement d’une fusée et des évènements spectaculaires comme des tempêtes de sable occultant le soleil.

Evidemment, comme tout nouveau FPS – ça fait 30 ans que je m’en coltine et j’ai vraiment l’impression d’écrire le même article à chaque fois ^_^ – de nouvelles armes, équipements, gadgets et véhicules seront proposés.

Le contexte est quasi post-apocalyptique puisque des dizaines de nations manquent de vivres, d’énergie et d’eau potable avec une crise de réfugiés inédite dans l’histoire de l’humanité. Et quoi de pire qu’une humanité qui a faim et soif pour lancer une nouvelle guerre totale. Dans ce contexte, les Spécialistes sans patrie vont rejoindre l’un des deux camps : USA vs Russie.

Battlefield 2042 mettra donc en scène les Spécialistes, un nouveau type de soldat inédit dans la série. Inspirés des classes des précédents volets, ces Spécialistes possèdent tous de caractéristiques propres que vous pourrez personnaliser à votre guise.

Le mode Conquête verra affronter deux équipes sur un vaste champ de bataille. Percée fait affronter deux équipes dans un lieu défini avec une carte divisée en secteurs avec divers points de capture. DICE prévoit un troisième mode nommé Zone à risque. On en saura plus prochainement. DICE confirme par ailleurs que ce Battlefield 2042 n’est pas un battle royale n’en déplaise aux fans du genre.

DICE a déjà annoncé 7 cartes :

Kaléidoscope [Songdo, Corée du Sud] Cette jungle urbaine est quadrillée de larges routes et de gratte-ciels explorables du haut desquels vous pouvez sauter en wingsuit. C’est dans cet environnement que se forment des tornades plus gigantesques encore que les buildings étincelants.

Manifeste [Pulau Brani, Singapour] Les chaînes d'approvisionnement sont menacées dans cette région clé du commerce international.

Orbital [Kourou, Guyane] Les joueurs s'affronteront dans l'ombre d'une immense fusée spatiale dont le compte à rebours de lancement est imminent.

Décharge [Alang, Inde] Battez-vous autour, à l'intérieur et au-dessus d'immenses navires et des grues qui les entourent.

Renouveau [Désert est, Égypte] Affrontez-vous pour le contrôle d'un précieux centre technologique agricole en plein désert égyptien.

Sablier [Doha, Qatar] Une tempête de sable se lève et fera basculer la guerre qui se joue au cœur de la ville.

Rupture [Terre de la Reine-Maud, Antarctique] Partout, depuis les déserts arides jusqu'aux paysages figés dans la glace, le pétrole et le gaz sont le nerf de la guerre. Sautez des plus hauts sommets en wingsuit pour plonger directement dans les bâtiments industriels qui se trouvent à leurs pieds.

EA et DICE prévoient d’ores et déjà une bêta ouverte pour ceux qui précommanderont le jeu. La première année après le lancement verra également sortir 4 saisons de contenu avec un passe de combat pour chacune des saisons.

EA en montrera plus dès ce week-end avec une bande-annonce de gameplay et lors de leur show EA Play en juillet.

Battlefield 2042 est prévu sur PS5, XSX, PS4, Xbox One et PC le 22 octobre 2021.