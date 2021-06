Tribes of Midgard sortira cet été sur PS5, PS4 et PC

Fans d’action/RPG à la Diablo, vous allez pouvoir profiter de vos grandes vacances pour découvrir ce Tribes of Midgard à venir sur PS5, PS4 et PC.

Développé par Norsfell et édité par Gearbox Publishing, Tribes of Midgard est un action/RPG qui fait évidemment énormément penser à un Diablo transposé dans la mythologie nordique. Le monde que vous allez découvrir sera généré de manière procédurale avec cycle jour/nuit ce qui fait vous n’aurez jamais les mêmes endroits à explorer.

Le jeu proposera en outre deux modes de jeu. Le mode saga est en gros le mode histoire où vous devrez construire, fabriquer et combattre jusqu’à atteindre les boss. L’équipe prévoit des mises à jour saisonnières histoire de pousser les joueurs à continuer grâce à de nouveaux contenus, de nouveaux boss, etc. Le second mode est le mode survie. Véritable bac à sable, vous devrez survivre et défendre votre village de constantes vagues d’ennemis.

Action/RPG oblige, Tribes of Midgard possèdera un système de progression qui permet de monter en niveau dans huit classes spécialisées, de fabriquer et d’amasser des armes et des armures toujours plus puissantes et découvrir plus de 30 runes différents. Bref, vous pourrez devenir le guerrier viking le plus puissant à la longue.

Et si je vous dis que le jeu sera proposé à petit prix puisque l’édition standard sera proposée à 20€ environ et l’édition Deluxe à 30€, cela devrait vous tenter.

Tribes of Midgard est prévu sur PS5, PS4 et PC pour le 27 juillet 2021.