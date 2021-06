E3 2021 – Square Enix annonce pour 2022 Stranger of Paradise Final Fantasy Origin

On vous parlait fin mai dernier d’une rumeur concernant un Final Fantasy Origin par la Team Ninja. Maintenant on sait officiellement ce que c’est et le titre se nommera Stranger of Paradise Final Fantasy Origin.

Montré pendant le showcase de Square Enix, ce projet de la Team Ninja de Koei Tecmo pour le compte de Square Enix semble largement se distinguer de tous les autres titres de la franchise. Il s’agira d’un jeu d’action/RPG mettant en scène trois personnages : Jake, Ash et Jed. Le jeu fait évidemment penser à un Nioh – mais en moins bien pour le moment.

Si les premiers retours sur ce titre sont des plus sceptiques voire négatives pour ne pas dire plus, l’équipe a encore de très longs mois pour peaufiner les choses. Beaucoup critiquent en effet le style graphique et le chara design aux antipodes de ce que les fans de Final Fantasy ont l’habitude de voir. L’univers de ce jeu est également bien plus sombre.

Quant au genre, étant donné le passif de la Team Ninja avec les Ninja Gaiden et les Nioh, le jeu semble en tirer bien des ingrédients. Toutefois, je me demande si Square Enix n’aurait pas dû s’abstenir de montrer un jeu encore loin d’être terminé. La vidéo, déjà de piètre qualité, nous laisser voir un titre peu séduisant avec un graphisme à la limite digne de la génération PS3/Xbox360 et des animations poussives. La Team Ninja nous a habitué à bien mieux. Bref, le jeu ressemble plus à un prototype en cours de développement qu’à un jeu final.

Si l’équipe annonce vouloir tenter quelque chose de nouveau dans l’univers Final Fantasy, pour le moment, leur approche semble ne pas trop ravir les fans. L’équipe a toutefois indiqué attendre énormément des retours des joueurs pour faire évoluer leur projet qui ne sortira de toute manière qu’en 2022.

La démo de Stranger of Paradise Final Fantasy Origin est disponible sur PS5 mais, au moment où je vous écris ces lignes, elle ne fonctionne toujours pas. Square Enix est au courant du problème et travaille sur le problème. Je tâcherai de vous proposer une vidéo dès que possible. Cette démo était prévue pour être jouable entre le 13 et le 24 juin mais il est fort probable que Square Enix ne décide à changer les dates puisque le jeu est toujours injouable à l’heure actuelle.

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin est prévu sur PS5, XSX, PS4, Xbox One et PC pour 2022.