Découvrez l’intégralité de la démo de Stranger of the Paradise Final Fantasy Origin sur PS5 jusqu’en 4K

Montré rapidement avec une bande-annonce de piètre qualité, ce Stranger of the Paradise Final Fantasy Origin avait de quoi laisser sceptique. Square Enix avait prévu une démo qui aura mis du temps à être disponible suite à un bug désormais patché.

Je vous propose donc de découvrir l’intégralité de la démo qui permet de découvrir un jeu dont le gameplay m’a fait énormément penser à Nioh ce qui est relativement normal étant donné que l’équipe de développement est le même à savoir la Team Ninja. La similitude se retrouve même dans l’interface du jeu. Pendant le jeu, on est accompagné de deux acolytes

J’ai capturé cette démo en jouant en mode résolution sur PS5. Comme vous pourrez le découvrir, le jeu tourne avec un framerate plus élevé mais de manière non stable. De même on est très loin du 4K natif. Le jeu semblant tourner plutôt en 1080p. Le plus étrange c’est que j’ai aussi essayé le mode performance. Il offre un framerate similaire avec une résolution encore moindre. La sensation de flou général que vous voyez sur la vidéo est bien présente en réalité et en mode performance cette impression de flou est encore plus marquée. La démo m’a fait penser à ce que Nioh permettait sur la PS4 Pro. Ce n’est pas – espérons-le – ce qu’offrira la version PS5 finale. Quant on voit ce que donne les remasters des Nioh, il est étonnant de voir ce titre avec une résultat aussi médiiocre même s’il reste encore de très longs mois pour corriger le tir, la Team Ninja profitant de cette démo qui tient du prototype (même pas une alpha) pour glaner un max de retour des joueurs.

Stranger of the Paradise Final Fantasy Origin sera disponible sur PS5, PS4, XSX, Xbox One et PC en 2022.