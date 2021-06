E3 2021 – Roll7 montre son futur OlliOlli World

Après avoir connu un beau succès avec ses précédents OlliOlli en relançant le genre jeu de skate, l’équipe de Roll7 revient avec un nouveau titre de la même trempe mais avec une réalisation bien plus moderne.

Private Division et Roll7 annoncent donc OlliOlli World, leur nouveau jeu mêlant action, plateforme et skateboard. Les développeurs ont repris le concept qui avait tant plu sur le premier volet mais cette fois-ci la production a gagné en modernité avec une réalisation entièrement en 3D même si le gameplay reste 2D.

Radlandia, l’univers du jeu, s’enrichit de nombre de personnages plus ou moins excentriques et d’environnements plus riches au look très BD dessin animé. Les parcours sont toujours aussi nombreux et longs pour vous permettre de vous lancer dans des sessions de skate, remplir divers défis et missions et exécuter des figures des plus acrobatiques. On y dirige toujours notre cher skater dans un jeu qui demande une bonne dextérité et un excellent timing pour enchaîner sauts et tricks. Et quid de la durée de vie? Roll7 annonce des millions de niveaux avec le mode bac à sable de quoi y passer des mois et années durant si vous le souhaitez. Vous pourrez même vous lancer dans des compétitions en ligne pour affronter des rivaux en ligne. Quand aux capacités de notre skater, un système de combos et plus d’une centaine de mouvements sont à maîtriser.

OlliOlli World est prévu pour PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One X/S, Switch et PC cet hiver.