E3 2021 – On en sait enfin plus sur Rainbow Six Extraction

Précédemment connu sous le nom de Rainbow Six Quarantine, ce nouveau Rainbow Six Extraction se base sur les fondations mises en place dans Rainbow Six Siege mais cette fois-ci focalisé sur le jeu en coopération.

Développé par Ubisoft Montréal, ce Rainbow Six Extraction va lancer des équipes de trois dans des missions pour lutter contre des créatures mystérieuses. En effet, après la chute d’une météorite, un parasite s’est répandu et a déclenché une épidémie. Les agents de Rainbow Six avaient dans un premier temps contenu l’épidémie mais ce parasite fait de nouveau son apparition dans plusieurs villes américaines. Les Rainbow Six vont devoir combattre de nouveau.

Avec une équipe nommée REACT (Rainbow Exogenous Analysis & Containment Team), les agents vont donc se lancer dans diverses missions et affronter des créatures extraterrestres nommées les Archéens. Chaque mission proposera plusieurs objectifs. Une fois un objectif réussi, l’équipe pourra décider de s’arrêter là pour récolter les récompenses ou alors décider de pousser plus loin l’incursion au risque de tout perdre. A la perte d’un agent, il faudra alors une équipe pour retourner le chercher.

Rainbow Six Extraction proposera 18 agents de Rainbow Six Siege chacun avec leur propre arsenal, équipement et gadgets. A vous de bien maîtriser leur agent ou de choisir celui qui vous convient le mieux. Une bonne composition d’équipe pourrait s’avérer également décisif donc à vous de voir avec vos coéquipiers.

L’action va se situer dans 4 régions des USA avec des zones d’endiguement totalement contrôlées par le parasite. En tout, vous aurez à vous lancer dans des missions sur 12 cartes truffées d’ennemis toujours plus puissants et coriaces. Et comme tout shooter/looter, plus vous prendrez de risques et plus vous pourrez récolter des récompenses intéressantes.

A noter que Rainbow Six Extraction sera cross play, cross save et cross progression. Vous pourrez donc jouer sur et contre plusieurs plateformes.

Ubisoft va permettre à tout joueur sur Rainbow Six Extraction de débloquer les 18 agents dans Rainbow Six Siege ainsi que des packs cosmétiques. Par ailleurs, Ubisoft a évidemment prévu des éditions standard et deluxe de ce titre.

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, PC et Stadia pour le 16 septembre 2021. Il sera disponible sur Amazon Luna quant ce dernier sera lancé en France.