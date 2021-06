Un bien joli jeu de plateforme/réflexion avec Tandem A Tale of Shadows

L’éditeur Hatinh Interactive et le développeur Monochrome préparent un jeu de plateforme/puzzle qui devrait certainement ravir les fans du genre avec, en bonus, une direction artistique soignée.

Nommé Tandem A Tale of Shadows, ce jeu vous fera incarner Emma, une jeune fillette et Fenton, un ours en peluche. L’objectif du jeu est de résoudre l’énigme autour de la disparition d’un certain Thomas Kane, fils unique d’une célèbre famille de magiciens. Pour cela, il va falloir parcourir bien des niveaux et résoudre bien des énigmes en incarnant alternativement Emma et Fenton chacun ayant leur propre perspective sur le monde qui les entoure. Seul leur entraide pourra les faire avancer. Pour vous faire une idée de la chose, jetez un coup d’oeil sur la vidéo ci-dessous.

Tandem A Tale of Shadows sortira PS4, Xbox On, Switch et PC d’ici la fin 2021.