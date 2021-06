Frontier annonce l’édition de Far Changing Tides

Développé par les Suisses de chez Okomotive et dévoilé lors du dernier PC Gaming Show, FAR Changing Tides a donc trouvé un éditeur avec Frontier et son label Foundry (Lemnis Gate ou Warhammer Chaos Gate pour ne citer qu’eux).

Troquant les dunes de FAR Lone Sails pour un biome centré cette fois sur l’eau, FAR Changing Tides nous invite à explorer un monde noyé des plus hostiles. Toe, le héros du titre trouve par hasard un bateau abandonné et se lance dans un voyage empreint de survie. Doté d’une direction artistique assez particulière, le soft nous promet une épopée méditative sur fond d’une OST nous conviant aux songes, le tout dans un titre 3D à défilement latéral.

FAR Changing Tides est prévu pour une sortie à la fin de cette année 2021, sur Xbox One, Xbox Series X|S, PS5, PS4, Switch et PC via Steam et Epic Games Store.