Les pouvoirs de l’héroïne Alex Chen dans Life is Strange True Colors

Pour Life is Strange, chaque épisode est l’occasion d’afficher une nouvelle héroïne ou un nouveau héros doté d’un pouvoir particulier. C’est donc au tour du prochain épisode à venir, Life is Strange True Colors, de nous en dévoiler un peu plus à ce sujet.

Et c’est ici Alex Chen et son pouvoir psychique d’empathie dont il est question. Notre nouvelle héroïne utilisera ce pouvoir afin de faire toute la lumière sur les mystères de la ville tranquille de Haven Springs. Ce dernier lui permettant en effet de ressentir, absorber et manipuler les émotions les plus fortes des personnes qu’elle croise. Elle pourra ainsi en savoir plus sur l’histoire cachée de ville et découvrir des informations clés sur son propre passé.

Life is Strange True Colors est prévu pour une sortie fixée au 10 septembre prochain et sera disponible sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC via Steam, Switch et Google Stadia.