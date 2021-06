Age of Empires IV sortira à l’automne sur PC

La saga Age of Empires va revenir sur le devant de la scène avec un tout nouvel opus, le quatrième. Les fans de jeux de stratégie et de la série peuvent donc déjà préparer leur carte bleue pour l’automne prochain.

Après quelques remakes, Microsoft prépare donc le lancement du prochain volet de son célèbre jeu de stratégie Age of Empires IV. Développé par les équipes de Relic et World’s Edge, ce nouvel opus va bénéficier de deux civilisations supplémentaires au lancement ainsi que d’une campagne inédite et des combats navals. On pourra même y croiser une certaine Jeanne d’Arc.

Outre les anglais, les mongols, les chinois et le Sultana de Delhi, Age of Empires IV proposera également la Dynastie Abbasside et les français. Chacune de ces civilisations présentera évidemment ses propres caractéristiques, technologies et unités. Par exemple, dans le cas des français, on les découvrira dans la France du 14-15ème siècle dans la période de la guerre de cent ans.

La Dynastie Abbasside se focalise quant à elle à un bâtiment unique nommé Maison de la Sagesse permettant des améliorations uniques. Leurs unités comprendront notamment des arches et des cavaliers à dos de chameau.

Une bonne nouvelle concerne les abonnés Xbox Game Pass sur PC et Xbox Game Pass Ultimate puisque Age of Empires IV sera disponible gratuitement le jour de sortie.

Age of Empires IV est prévu sur PC pour le 28 octobre 2021.