Konami sort une démo de son futur PES 2022 en cachette

Il est parfois étonnant de voir débarquer des titres soit en version finale ou même en démo sans le moindre signe annonciateur. C’est le cas aujourd’hui du prochain PES de Konami.

En effet, mis à disposition sur les PlayStation et les Xbox sur leurs stores respectifs, on trouve une démo nommée New Football Game Online Performance Test. Sous ce nom se cache donc le prochain volet de la saga PES.

Cette démo qui sera jouable jusqu’au 8 juillet prochain est un test pour l’équipe de développement pour le jeu en ligne. Avec 4 équipes disponibles (Juventus, FC Barcelone, Bayern de Munich et Manchester United), vous allez pouvoir vous lancer dans des matchs en ligne contre des joueurs trouvés via matchmaking.

Côté gameplay, l’équipe a fait quelques modifications dans les contrôles. Et le jeu en lui-même présente un feeling différent à mon sens par rapport à la précédente édition. On verra lorsque le jeu sortira si l’équipe va profiter des derniers mois avant le lancement pour peaufiner tout cela.

Bref, si vous avez une PS4/Pro, PS5, XSX/S ou Xbox One, allez récupérer la démo et jugez par vous-même. Le jeu est pour sûr loin d’être terminé à l’heure actuelle et on voit bien que le but est de tester l’infrastructure et le code online du jeu.

En attendant les deux vidéos que je vous prépare, voici déjà une galerie d’images de mon cru.