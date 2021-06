Le retour d’un grand classique du shoot’em up avec Cotton Reboot!

Les shoot’em up ont connu un âge d’or au siècle dernier. Votre serviteur en était un grand fan pour en avoir pratiqué pas mal. Alors voir le retour d’un autre classique m’attire au plus haut point.

Bon j’avoue qu’avec l’âge, terminer les shoot’em up même de l’époque devient particulièrement délicat, ma dextérité n’étant plus ce qu’elle était. Mais toujours est-il que c’est toujours un plaisir de se lancer dans un bon vieux shoot.

L’annonce d’ININ Games de proposer un remaster du premier Cotton Fantastic Night Dreams sorti en il y a 30 ans devrait en intéresser plus d’un pour sûr. Prévu sur PS4 et Switch, Cotton Reboot! proposera de retrouver Nata de Cotton et sa mascotte Silk dans un shoot’em up horizontal aussi traditionnel que délirant et adorable.

Pour ce remaster, les développeurs ont évidemment modernisé le graphisme avec des visuels à la main désormais en HD. Par ailleurs, deux modes inédits seront ajoutés. Ainsi le monde Arrange permet de découvrir un jeu remanié pour les écrans 16/9ème des TV modernes ainsi que bénéficier de graphismes revus. Le mode Score Attack vous permettra de scorer et tenter de battre les adversaires sur un classement mondial. A vous de faire le max de score en 2 ou 5 minutes. Pour les puristes et les nostalgiques, il sera toutefois possible de (re)jouer à la version X68000 de l’époque.

Pour le lancement, l’éditeur a prévu les éditions suivantes qui raviront les collectionneurs :

L’édition limitée comprend le jeu et un manuel et sera proposé à 40€ avec 3000 exemplaires sur Switch et 1500 exemplaires sur PS4.

L’édition collector comprend le jeu, un ensemble pour thé, la BO originelle et la nouvelle version, un artbook et bien plus encore. Il n’y aura que 2000 exemplaires sur Switch et 1500 sur PS4. Elle sera vendue à 80€

Une édition collector Deluxe X68000 était prévue mais est déjà épuisée.

Cotton Reboot! sortira sur PS4 et Switch le 20 juillet 2021.