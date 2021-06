Aragami 2 prévu pour la rentrée

Les espagnols de Lince Works reviennent sur le devant de la scène avec la suite de leur Aragami. Fans d’action/infiltration, vous pouvez donc commencer à le surveiller.

Les joueurs vont une fois de plus incarner l’Aragami qui doit progresser de manière la plus discrète possible et éviter le combat frontal dans une nouvelle campagne jouable deux ou jusqu’à 3 en coopération. Vous aurez un large éventail de compétences pour remplir divers objectifs. De même il sera possible de personnaliser les armes et les armures au fur et à mesure. Evidemment, vous pourrez aussi profiter de divers pouvoirs et équipements spéciaux.

Si vous étiez un gros fan des vieux Tenchu, cet Aragami 2 est à surveiller d’autant plus qu’il bénéficie d’un joli boost dans sa réalisation par rapport au premier volet.

Je vous propose les images et des vidéos de gameplay pour vous faire une idée de la chose.

Aragami 2 est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC pour le 17 septembre 2021. Les abonnés Xbox Game Pass pouvoir l’avoir gratuitement le jour de lancement.