Within the Blade arrive sur consoles le mois prochain

Pour les fans de jeu de plate-forme old school pixel art, vous allez pouvoir profiter de vos vacances pour (re)découvrir ce jeu d’action/plateforme déjà sorti sur PC et donc désormais annoncé sur consoles.

Que vous ayiez une console PlayStation, Xbox ou Switch, vous allez donc pouvoir découvrir ce Within the Blade. Incarnant un ninja, vous allez devoir combattre les démons qui ont rejoint le méchant de l’histoire un certain Mamoru Imai. Mission après mission, le héros devra revenir à son village servant de hub et s’y préparer pour la suite grâce à du commerce, un peu de gestion d’inventaire et de crafting sans oublier l’apprentissage de nouvelles capacités. Enfin, avec un générateur de niveaux intégré dans le jeu, vos parties ne seront jamais toujours les mêmes pour sûr.

Pour vaincre les ennemis, il faudra réussir à traverser les 5 actes du jeu chacun composé de 5 niveaux. En tout il faudra donc réussir 25 niveaux dont divers boss à battre.

Within The Blade est prévu pour le 16 juillet 2021 sur les PS5, PS4/Pro, XSX/S, Xbox One/X et Switch. Le jeu est déjà disponible sur PC.