Sony rachète l’équipe finlandaise Housemarque

S’il y a bien un studio encore indépendant qui risquait bien de terminer dans l’escarcelle de Sony c’est bien Housemarque. Responsables de nombre de titres depuis la PS3, les finlandais vont donc rejoindre nombre de célèbres équipes comme Naughty Dog, Insomniac Games, Guerrilla Games ou encore Polyphony Digital au sein de PlayStation Studios.

Je vais être honnête avec vous. Cela fait un sacré moment que je pronostiquais le rachat de Housemarque par Sony. J’avoue même être surpris que le géant nippon ait mis autant de temps à se décider même si Sony a souvent été le partenaire privilégié ou l’éditeur des titres de l’équipe. Sans doute que le récent succès de Returnal a aidé à confirmer leur décision.

Housemarque, que les plus anciens connaissent pour avoir créé quelques perles à l’époque de l’Amiga sous le nom de Bloodhouse puis Terramarque avant de devenir définitivement Housemarque, fait partie des équipes ayant largement soutenu les consoles PlayStation surtout PS3, PS4 et donc récemment PS5. Ils ont souvent proposé des titres de moindre envergure avec des concepts et des gameplay plus old school avec des réalisations impactantes. Je pense notamment à des titres comme l’excellent Resogun et d’autres titres plus ou moins arcade comme Nex Machina, Super Stardust HD ou les sous-estimées Alienation et Dead Nation. Si vous ne connaissez pas ces titres et êtes fans d’arcade, je vous conseille de les découvrir.

Avec Returnal, Housemarque a voulu montrer d’un cran et proposer un titre plus proche d’un AAA – je le qualifierais plus de AA ou AA 1/2 ^_^. Son succès et la maîtrise pour un titre lors de la période de lancement d’une nouvelle console démontre les qualités de cette équipe finlandaise.

Sony a donc enfin vu le potentiel de cette équipe capable de pondre des titres accrocheurs pour un public exigeant sans doute plus hardcore. Sans doute que pour les futurs projets de Housemarque qui semble vouloir tendre vers des superproductions, l’intégration à PlayStation Studios et donc les possibles entraides et collaborations des différents studios de Sony, leur permettront de monter encore d’un cran.

Si vous n’avez pas encore tenté – évidemment si vous possédez l’introuvable PS5 – d’entrer dans le monde de Returnal, je vous le conseille même s’il faut faire preuve de persévérance comme souvent dans les titres Housemarque.

Comme pour beaucoup de fans de l’équipe, il me tarde de voir ce qu’Housemarque va pouvoir nous proposer dans les prochaines années.