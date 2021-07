Sony annonce Ghost of Tsushima Director’s Cut pour la fin août

L’excellent Ghost of Tsushima lancé l’été dernier va revenir sur le devant de la scène à la fin de cet été avec une version Director’s Cut qui n’est pas qu’une simple compilation de contenus précédents sortis.

Et pour cause, mis à part Ghost of Tsushima Legends, la partie PvE lancé à l’automne dernier, le titre n’a pas eu de DLC. Même si ce Ghost of Tsushima Director’s Cut tente de convaincre celles et ceux qui n’avaient pas craqué à l’époque, ses contenus inédits pourraient intéresser les vétérans. Et ne vous inquiétez pas, il y a moyen d’y accéder malheureusement moyennant finances.

Alors que contient cette édition ? Ghost of Tsushima Director’s Cut comprend le jeu originel, la partie PvE Ghost of Tsushima Legends et surtout une nouvelle île à explorer, l’île d’Iki. Celle-ci avait été envahie à la même période que Tsushima et donc sera un nouveau théâtre d’opérations pour notre héros Jin. Il va aller sur cette île pour enquêter sur une présence mongole. Bref de quoi pouvoir explorer de nouveaux environnements magnifiques (cf. la vidéo ci-dessous) et vous lancer dans de nouveaux affrontements. Avec cette nouvelle zone, vous aurez outre des environnements inédits des nouveaux personnages à côtoyer, une nouvelle armure pour Jin et son cheval, des mini-jeux, de nouvelles techniques, de nouveaux ennemis et même de nouveaux animaux. Et pour les fanatiques, vous aurez de nouveaux trophées à débloquer.

A noter que pour atteindre l’île d’Iki, il faudra avoir atteint l’acte 2 de la campagne initiale lorsqu’on débarque dans la région de Toyotama. Donc pour votre serviteur, c’est bon. J’avais terminé la campagne principale donc je vais pouvoir vous montrer la fameuse nouvelle île rapidement 😉

Pour les possesseurs de la version PS5, cette version va prendre en charge nombre de capacités de la console et du DualSense. Si le jeu tourne déjà à 60FPS en lançant la version PS4 sur PS5, Sucker Punch vont aller un peu plus loin avec la Director’s Cut. Ainsi les puristes vont apprécier la synchronisation labiale des personnages pour la langue japonaise. Le jeu gérera également le retour haptique et les gâchettes adaptatives du Dualsense. Cela devrait être pas mal pour améliorer les sensations lorsqu’on tire à l’arc. L’audio 3D sera améliorée sur PS5 tout comme les temps de chargement – pourtant déjà vraiment courts sur PS4. Enfin, quelle que soit le contenu du jeu, Ghost of Tsushima passera en 4K visant le 60FPS.

Evidemment, vous pourrez transférer votre sauvegarde PS4 sur PS5 comme c’est déjà le cas actuellement.

Pour tous les détenteurs de Ghost of Tsushima, une mise à jour sera proposée à la sortie de la Director’s Cut pour apporter quelques améliorations principalement. Ainsi, le mode photo sera mis à jour et de nouvelles options d’accessibilité seront ajoutées notamment pour la réassignation des touches du pad. On pourra aussi masquer le carquois – allez savoir pourquoi des joueurs l’ont tant demandé 😉

Pour celles et ceux qui jouent encore à Ghost of Tsushima Legends sachez que de nouveaux contenus vont prochainement débarquer dont un nouveau mode. Toutes les mises à jour concernant Legends seront disponibles gratuitement peu importe la version du jeu que vous possédez.

Maintenant parlons de la douloureuse. Si vous n’avez pas le jeu, ce Ghost of Tsushima Director’s Cut sortira au prix fort donc 70€ sur PS4 et 80€ sur PS5. Avec un peu de chance vous devriez sans doute le trouver moins cher chez certains revendeurs.

Si vous possédez déjà le jeu sur PS4, vous pouvez dès à présent précommander sa mise à jour en version Director’s Cut pour 20€.

Après la sortie, si vous aviez acheté Ghost of Tsushima Director’s Cut sur PS4 et voulez passer à la version PS5, il faudra débourser 10€ supplémentaires. Et logiquement donc, si vous voulez passer du Ghost of Tsushima originel PS4 vers la Director’s Cut PS5, il faudra débourser 30€.

Pour ceux qui précommandent la Director’s Cut PS4 dès à présent, vous pourrez immédiatement jouer au jeu principal et donc enchaîner sur le reste à la sortie de la Director’s Cut.

Personnellement je trouve que Sony abuse sur le fait que la mise à jour soit payante. Que certains éléments comme la nouvelle zone et donc de nouveaux contenus soient payants à la limite je peux comprendre. C’est après tout un DLC en soi qui est proposé avec l’île d’Iki. Mais la mise à jour plutôt technique PS4 vers PS5 aurait dû être à mon sens gratuit comme pour la plupart des éditeurs/développeurs – sauf Activision qui a fait payer son Call of Duty Black Ops Cold War. Donc les 10€ à débourser c’est franchement disons-le clairement rapiat.

Maintenant si vous n’avez jamais découvert le jeu auparavant, il vaut vraiment le détour. Si vous n’avez qu’une PS4, je serais vous, j’achèterais le jeu en occase et éventuellement je prends le contenu Director’s Cut pour 20€ de plus. Si vous avez une PS5, on va dire que l’offre de Sony tient la route même si faire payer au prix fort le jeu un an après sa sortie est là encore abusé malgré les quelques nouveautés prévues.

Ghost ot Tsushima Director’s Cut sera disponible sur PS5 et PS4/Pro le 20 août 2021.