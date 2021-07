Jouez à The Crew 2 gratuitement du 8 au 12 juillet prochain

Tous les moyens sont bons pour rameuter les troupes et toucher un nouveau public. La technique du jeu accessible gratuitement quelques temps a bien fonctionné pour Ubisoft qui réitère pour The Crew 2.

Ainsi, du 8 au 12 juillet prochain, vous allez pouvoir jouer à The Crew 2 gratuitement sur PS5, PS4, PC et Stadia. Vous aurez accès à l’intégralité du jeu y compris l’épisode 1 de la saison 3, US Speed Tour East, qui sera lancé la veille, le 7 juillet.

Et comme d’habitude vous pourrez conserver votre progression si vous décidez d’acheter le jeu. A ce sujet, L’édition spéciale de The Crew 2 remplacera l’édition deluxe actuelle. Cette édition spéciale comprend le jeu, le pack digital spécial et la Dodge Challenger SRT Demon Interception Unit et la Porsche 911 Speedster. Ce même pack digital spécial sera ajouté à l’édition gold.

The Crew 2 est disponible sur PS4, Xbox One, PC et Stadia.