My Friend Pedro va débarquer sur mobiles

My Friend Pedro était un petit jeu indépendant au gameplay étonnant, fun et jouissif. Son annonce sur mobiles a de quoi surprendre. Mais pour cette version, il ne s’agit pas d’un simple portable mais d’un titre repensé.

Devolver Digital et Deadtoast annoncent My Friend Pedro Ripe for Revenge sur iOS et Android pour le mois prochain. Spin-off de My Friend Pedro sorti sur PC puis sur PS4, Xbox One et Switch, ce titre devrait reprendre les gunshoots acrobatiques du titre originel avec un gameplay adapté aux mobiles.

L’intrigue est basique puisqu’en gros vous avez décidé de vous venger après que des truands aient kidnappé femme et enfants vous laissant pour mort. Si le gunshoot reste de mise, les développeurs ont également prévu des séquences différentes en skateboard ou à moto.

My Friend Pedro Ripe for Revenge sera disponible courant août 2021 sur iOS et Android.