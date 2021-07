Robocop revient enfin en jeu vidéo

La franchise lancée par Paul Verhoeven revient enfin dans l’univers vidéoludique. En effet, Nacon, MGM et les polonais de Teyon annoncent le développement de Robocop Rogue City.

C’est lors de leur livestream que Nacon a annoncé avec un petit teasing vidéo (cf. ci-dessous) le développement d’un nouveau titre inspiré par le plus célèbre des flics robots à savoir Robocop.

En partenariat avec les studios MGM et avec le développeur polonais Teyon y travaillent mais on a le temps puisque le titre ne sortira pas avant 2023. Pour l’instant les machines concernées sont outre le PC un simple « consoles ». Compte tenu de l’année de sortie, on peut supposer que le focus pourrait être fait sur les versions PS5 et XSX/S. Mais qui sait, peut-être que le jeu pourrait voir le jour sur les PS4 et Xbox One également voire la Switch.

On ne sait pas grand chose du jeu pour le moment si ce n’est qu’il reprend évidemment le célèbre flic robot dans une intrigue inédite. On va devoir patienter pour en savoir plus probablement pas avant des mois.