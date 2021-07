Sony diffusera un State of Play ce soir à 23h heure française

Sony a donc annoncé un peu à la dernière minute la diffusion d’un nouvel épisode de leur State of Play leur permettant de présenter des titres. Ce sera encore le cas ce soir.

Outre une présentation un peu plus longue sur Deathloop, le FPS des frenchies d’Arkane Lyon pour le compte de Bethesda Softworks, la présentation devrait durer une petite demi-heure et montrer divers titres indépendants et d’éditeurs tiers. On peut espérer quelques surprises.

Toutefois a d’ores déjà confirmé que ni God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West ou encore la PlayStation VR 2 ne seront à l’honneur pour ce State of Play.

Il est plus que probablement que Sony garde en cache d’autres annonces à venir probablement en août avec le Gamescom et d’autres State of Play dédié sur Horizon Forbidden West, God of War Ragnarik ou, je l’espère, en voir plus du GT7.

Rendez-vous donc déjà ce soir à 23h heure française pour découvrir tout cela via le player Youtube ci-dessous.