Lost Judgment se montre avec une nouvelle vidéo

Sega a profité du State of Play de Sony pour montrer une nouvelle vidéo de la suite de Judgment nommée Lost Judgment. On retrouve notre cher détective dans une nouvelle aventure.

Takayuki Yagami va donc repartir dans une nouvelle intrigue et accompagné de son acolyte ex-yakuza Masajaru Kaito, ils vont enquêter sur un meurtre des plus mystérieux et insolubles. Avec un coupable qui semble avoir un alibi de poids et une affaire de conspiration opposant plusieurs factions, il va falloir démêler.

Pour Lost Judgment, on va évidemment avoir droit à diverses nouveautés, de nouveaux gadgets et de nouvelles activités histoire d’agrémenter et donner un peu d’allégresse à une histoire qui semble particulièrement noire.

Lost Judgment sortira le 24 septembre 2021 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro et Xbox One/X. Les possesseurs de la version PS4 et Xbox One pourront bénéficier d’une mise à jour vers la next gen gratuitement par la suite.