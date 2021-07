Microids annonce Agatha Christie Hercule Poirot The First Cases

L’éditeur français continue dans la production de jeux d’aventure et s’inspire de nouveau de l’oeuvre de la papesse des romans policiers, Agatha Christie. Hercule Poirot en sera de nouveau le héros.

Prévu pour la rentrée, Agatha Christie Hercule Poirot The First Cases va proposer un jeu d’aventure et d’enquête mettant en scène le désormais célèbre détective privé. Cette aventure va nous faire découvrir le héros à ses débuts avec une de ses premières enquêtes. Alors encore jeune officier, Poirot est invité par la famille influente Van Den Bosch à une réception en l’honneur des fiançailles de la fille. Alors que tous les invités se retrouvent bloqués dans la magnifique demeure, un meurtre est commis. A Poirot et donc à vous de trouver le ou les assassins en interrogeant les suspects, en soutirant les informations à leur insu et en jouant avec votre carte mentale et votre talent de dédiction pour associer les indices.

Agatha Christie Hercule Poirot The First Cases est prévu sur PS4, Xbox One, Switch et PC pour le 28 septembre 2021. Le jeu sera compatible PS5 et XSX/S.