Ubisoft annonce un nouveau shooter free to play, Tom Clancy’s XDefiant

Ubisoft sort nombre de titres estampillés Tom Clancy depuis des années. Un nouveau titre va profiter de cette dénomination. Il s’agit de Tom Clancy’s XDefiant, un nouveau shooter PvP sur consoles et cloud gaming.

Après avoir teasé ce week-end, Ubisoft a donc dévoilé une première vidéo de ce Tom Clancy’s XDefiant qui va attirer tous les fans de FPS PvP compétitif. En effet, ce titre fera affronter des équipes de 6 avec des défiants aux capacités diverses. Vous pourrez choisir votre Defiant parmi plusieurs factions tous issus de jeux Tom Clancy mais également en provenance d’autres univers. Ainsi, on pourra voir les Wolves de Tom Clancy’s Ghost Recon, l’Echelon des Splinter Cell, Les Parias et les Nettoyeurs de The Division, etc.

Contrairement à Tom Clancy’s Rainbow Six Siege qui, sur le papier lui ressemble, Tom Clancy’s XDefiant sera un FPS en free to play. Les arènes de combat bénéficieront d’un mélange intérieur/extérieur histoire de varier les plaisirs.

Comme vous pouvez vous en douter, il sera possible de personnaliser son Defiant entre son arsenal, ses capacités, ses ultras et diverses caractéristiques. S’il proposera des affrontements en 6 contre 6, Ubisoft prévoit plusieurs modes pour varier les plaisirs. On notera ainsi le traditionnel team deathmatch mais aussi les modes domination et escort.

Tom Clancy’s XDefiant proposera le cross play ce qui devrait permettre de plus facilement trouver des joueurs.

Tom Clancy’s XDefiant est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, PC, Stadia et Luna. Vous pouvez dès à présent vous inscrire sur le site officiel pour rester informé et obtenir des accès à la bêta prévue prochainement.