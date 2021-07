L’île d’Iki, le nouveau terrain de jeu pour Ghost of Tsushima

Sony a confirmé l’existence d’un Ghost of Tsushima Director’s Cut avec du nouveau contenu et la prise en charge de la PS5. Aujourd’hui, l’équipe de Sucker Punch montre un peu la nouvelle île qu’on pourra explorer.

En effet, celles et ceux qui vont acquérir Ghost of Tsushima Director’s Cut pourront non seulement découvrir le jeu de base ainsi que son pendant multijoueur, mais également une nouvelle extension de l’histoire. Notre héros, Jin Sakai, va ainsi quitter l’île de Tsushima et se diriger vers l’île d’Iki pour une nouvelle aventure et intrigue. Il devra faire face à une mystérieuse tribu mongole qui s’y est implanté. Sous la direction d’une chamane nommée Ankhsar Khatun, cette tribu est un danger aussi bien pour Jin que pour la population locale. A vous de tout faire pour les combattre afin que l’île ne tombe pas sous leur contrôle ce qui pourrait mettre à mal Tsushima ainsi que le reste du Japon.

Tout au long de cette nouvelle aventure, vous allez évidemment rencontrer de nouveaux personnages mais aussi de nouvelles factions comme des pirates et des contrebandiers ou des moines fous. Côté décors, cette île proposera ses environnements tout aussi chatoyants et ses lieux mystérieux et lugubres qu’on pourra explorer à notre guise.

Pour ceux qui ont déjà le jeu, sachez que vous pouvez acquérir la mise à jour et l’extension pour 20€.

Ghost of Tsushima Director’s Cut est prévu sur PS5 et PS4/Pro pour le 20 août 2021.