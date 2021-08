Carrion annoncé sur PS4 pour cette année

D’habitude les jeux nous font incarner les héros – plus ou moins volontaires – mais avec Carrion, on a la chose d’incarner la créature que tous les humains veulent détruire. Le jeu va enfin sortir sur PS4.

Nous vous avions proposé le test l’été dernier lors de la sortie sur Xbox One (cf. test). Olivier-Brice avait bien aimé malgré une durée de vie un brin courte à son goût. Disponible donc déjà sur Xbox One, Switch et PC, Carrion va enfin être porté sur PS4 avec une sortie prévue d’ici la fin de l’année.

Pour rappel, Carrion nous fait incarner une monstrueuse boule de chair extra-terrestre qui sème le chaos en massacrant bien des humains pour fuir. Evidemment, histoire d’être encore plus monstrueux, plus vous allez tuer les humains, plus vous allez grossir et plus vous allez gagner en compétences histoire de faire encore plus de carnage.

Carrion est déjà disponible sur Xbox One, Switch et PC. Il sortira donc d’ici la fin 2021 sur PS4. En attendant, voici une bande-annonce.